Кавалера медали «За отвагу на пожаре» доставили в Оренбург с сильными ожогами

Кавалер медали «За отвагу на пожаре» — 29-летний Рамиль Байдавлетов — был доставлен вертолетом санавиации в ожоговый центр Оренбурга. Мужчина пострадал при пожаре в Медногорске, сообщает РИА «Оренбуржье» во вторник, 17 октября.

Жилой дом на улице Плановой загорелся в ночь на 16 октября. Рамиль спас на пожаре четырех человек, двое из которых — 14-летние дети. Как уточнили в пресс-службе МЧС, одним из спасенных был его отец.

Сам мужчина получил сильнейшие ожоги 3-й и 4-й степеней. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Врачи приняли решение о переводе пострадавшего в областной центр.

Как отмечает «Урал56.Ру», Рамиль — тракторист Коммунального специализированного комбината города Медногорска. Он уже не в первый раз, рискуя жизнью, спасает людей. В 2022 году губернатор Денис Паслер лично вручил ему медаль «За отвагу на пожаре».