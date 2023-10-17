Четыре человека погибли при пожаре в доме в Краснодарском крае

Тела четырех человек обнаружили после тушения пожара в Брюховецком районе Краснодарского края. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сообщение о пожаре поступило поздно вечером 16 октября из хутора Соповая Балка. На улице Южной загорелся жилой дом. В результате пожара погибли четыре человека, в их числе двое несовершеннолетних, уточняет ИА KrasnodarMedia.

Площадь горения составила 81 кв. м. Ликвидировать пожар удалось за 40 минут. В тушении участвовали 32 человека, задействованы 12 единиц техники.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Ход проверки и расследования поставлен на контроль прокуратурой муниципалитета. Кроме того, правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и воспитании несовершеннолетних.

В Екатеринбурге в ночь на 17 октября произошел пожар в жилом доме на улице Начдива Онуфриева, огонь охватил две квартиры. Один человек погиб, пытаясь спасти из горящего помещения.