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Четыре человека погибли при пожаре в доме в Краснодарском крае

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Тела четырех человек обнаружили после тушения пожара в Брюховецком районе Краснодарского края. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сообщение о пожаре поступило поздно вечером 16 октября из хутора Соповая Балка. На улице Южной загорелся жилой дом. В результате пожара погибли четыре человека, в их числе двое несовершеннолетних, уточняет ИА KrasnodarMedia.

Площадь горения составила 81 кв. м. Ликвидировать пожар удалось за 40 минут. В тушении участвовали 32 человека, задействованы 12 единиц техники.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Ход проверки и расследования поставлен на контроль прокуратурой муниципалитета. Кроме того, правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и воспитании несовершеннолетних.

В Екатеринбурге в ночь на 17 октября произошел пожар в жилом доме на улице Начдива Онуфриева, огонь охватил две квартиры. Один человек погиб, пытаясь спасти из горящего помещения.

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