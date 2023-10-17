В Госдуме назвали капризом решение СБ ООН по резолюции РФ по Ближнему Востоку

Риторика и весь механизм действий, который западные страны использовали в формате ООН, показывают, что есть государства, в которых гуманизм опирается на принципиально личностные амбиции. Таким образом депутат Госдумы Султан Хамзаев 17 октября прокомментировал решение Совета Безопасности ООН не принять проект резолюции РФ по немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

По словам депутата, пока США, Великобритания, Франция и Япония «капризничают», все наблюдают, как на Ближнем Востоке зреет большая гуманитарная катастрофа.

«Это классически колониальное мышление по отношению в целом к востоку Африки. Всегда имеется мысль о том, что это территория, которую нужно делить, разделять и властвовать. Та риторика и весь тот механизм действия, который они использовали в формате ООН, показывают то, что есть государства, в котором гуманизм в первую очередь опирается на принципиально личностные амбиции», — приводит слова Хамзаева «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению депутата, в данной ситуации амбиции нужно отмести в сторону и навести порядок в регионе совместными усилиями.

В проекте резолюции Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

При этом резолюция не набрала необходимых девяти голосов за. Помимо России ее поддержали четыре страны: Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что голосование членов СБ ООН относительно проекта российской резолюции демонстративно и показательно. Совет, по его словам, в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Согласно последней информации, в Израиле число жертв превысило 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены. По данным минздрава Палестины, число погибших достигло 2,8 тыс., 11 тыс. человек получили ранения.