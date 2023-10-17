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Бывший дипломат США указал на невозможность захвата Крыма ВСУ

Экс-дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и потеряет еще территории
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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут захватить Крым. Такое мнение выразил бывший дипломат США Час Фриман в интервью на YouTube-канале, опубликованном 16 октября.

«<...> у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий», — заявил Фриман.

Экс-дипломат подчеркнул, что возможные переговоры России и Украины уже не будут проходить на условиях Киева. При этом предыдущие договоренности между странами были куда более выгодными для украинской власти.

Теперь на кону стоит вопрос существования Украины, подытожил Фриман.

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Днем ранее американский журналист и телеведущий Гарланд Никсон посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну. Журналист выразил мнение, что Зеленский столкнется с неприятностями, поскольку в конце жители страны обвинят его во всех неудачах.

До этого, 15 октября, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке. Экс-советник подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине, добавил он.

В тот же день представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду, для того чтобы защищаться в зимний период.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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