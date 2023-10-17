Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут захватить Крым. Такое мнение выразил бывший дипломат США Час Фриман в интервью на YouTube-канале, опубликованном 16 октября.

«<...> у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий», — заявил Фриман.

Экс-дипломат подчеркнул, что возможные переговоры России и Украины уже не будут проходить на условиях Киева. При этом предыдущие договоренности между странами были куда более выгодными для украинской власти.

Теперь на кону стоит вопрос существования Украины, подытожил Фриман.

Днем ранее американский журналист и телеведущий Гарланд Никсон посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну. Журналист выразил мнение, что Зеленский столкнется с неприятностями, поскольку в конце жители страны обвинят его во всех неудачах.

До этого, 15 октября, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке. Экс-советник подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине, добавил он.

В тот же день представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду, для того чтобы защищаться в зимний период.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.