Лукашенко заявил о попытках Запада направлять ближневосточный конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана. Данный тезис он озвучил 17 октября в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером в Минске.

«Обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны — Соединенные Штаты Америки и Запад — постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана», — приводит его слова агентство «БелТА».

По его оценке, Иран чувствует это лучше. В качестве ответа Лукашенко призвал к более плотному сотрудничеству двух стран друг с другом.

Ранее, 27 июня, президент Белоруссии заявил о наличии у Минска технических возможностей для противостояния угрозе со стороны Запада. Он также отметил, что белорусы умеют защищать свою страну от внешней угрозы.

В марте Лукашенко посетил Иран, где провел переговоры с президентом страны Эбрахимом Раиси. По их итогам была подписана дорожная карта всестороннего сотрудничества двух государств на 2023–2026 годы. В это же время переговоры провели глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его белорусский коллега Сергей Алейник.