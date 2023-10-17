Движение ХАМАС оценило позицию РФ в отношении действий Израиля в Газе

Движение ХАМАС ценит позицию России и ее лидера Владимира Путина в отношении действий Израиля в секторе Газа и проект резолюции, который она представила в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в заявлении движения во вторник, 17 октября.

«Мы ценим позицию президента России, отвергающего агрессию и блокаду сектора Газа, <…> прекращение поставок туда гуманитарной помощи и нападение на мирное гражданское население там», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Отмечается также, что ХАМАС приветствует «неустанные усилия России, направленные на прекращение варварской систематической агрессии» против палестинского народа в секторе Газа.

14 октября Россия предложила СБ ООН принять проект резолюции с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. РФ также призвала обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, Москва осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

Однако 16 октября СБ на заседании не принял предложенный Россией проект. Резолюция не набрала необходимых девяти голосов для ее принятия. Кроме РФ, ее поддержали Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. На этом же заседании постпред Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил, что более чем 1 млн палестинцев вынуждены покинуть свои дома после того, как Израиль начал обстрел Газы.

По его словам, жители сектора Газа не могут похоронить своих близких, а число жертв среди палестинцев исчисляется более чем 3 тыс., большинство из которых ― мирные граждане. Мансур подчеркнул, что большая часть погибших ― женщины и дети.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. В Израиле число жертв достигло свыше 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.