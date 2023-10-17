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СМИ назвали влияющий на начало наземной операции в секторе Газа фактор

Spiegel: Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа после визита Байдена
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Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI
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Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа начнется после визита в страну президента США Джо Байдена, сообщил 17 октября немецкий журнал Spiegel.

По данным издания, об этом свидетельствует всё больше признаков.

Отмечается, что в среду американский лидер отправится в Израиль, где проведет, в частности, встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее в этот день глава Госдепартамента Энтони Блинкен анонсировал визит Байдена в Израиль 18 октября. По его словам, стороны договорились разработать план доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

16 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит в Израиль президента США стратегически значимым. По его словам, он не повлияет на подготовку страны к возможной наземной операции в секторе Газа.

Накануне японский портал Nikkei Asia сообщил, что Израиль стянул около 400 единиц военной техники в район, который граничит с северной частью сектора Газа, что свидетельствует о подготовке к началу наземной операции.

За день до этого, 15 октября, газета The Times of Israel писала, что командиры бригад и батальонов сухопутных войск ЦАХАЛ были допущены к полетам над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции.

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Также корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.

Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Кроме того, в Израиле число жертв достигло свыше 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены.

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