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Эксперты оценили предложение ФАС смягчить наказания за нарушение закона о рекламе

Эксперт Пискарев: предупреждение за нарушения в рекламе будет эффективной мерой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Предупреждение вместо наказания за нарушение закона «О рекламе» снизит нагрузку на бизнес, рассказал «Известиям» президент Ассоциации коммуникационных агентств России Сергей Пискарев. Он поддержал предложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроект, которым предусматривается внесение изменений.

«Введение института предупреждения как альтернативной первичной меры реагирования на малозначительные административные правонарушения участников рекламного рынка, например те, которые не опасны для общества, жизни или здоровья потребителей, позволит снизить административную нагрузку на бизнес и будет эффективной мерой для добросовестных участников рынка», — сказал он.

Изначально выдача антимонопольными органами предупреждений будет предусмотрена по ограниченному перечню положений статей закона, устанавливающих требования по наличию в рекламе товара или услуги различных предупреждающих надписей, отметил Пискарев. В дальнейшем в случае позитивного опыта применения данного института возможно продолжить обсуждение с регулятором расширение перечня таких норм, считает эксперт.

Также он поддержал предложенное ФАС упрощение требований к обязательным сведениям в рекламе товаров при дистанционном способе продажи и в рекламе стимулирующих мероприятий и азартных игр.

Пискарев уточнил, что в настоящее время нормы действующего закона о рекламе требуют указания избыточного количества информации при рекламе стимулирующих мероприятий, рекламе азартных игр и рекламе товаров при дистанционном способе продажи. При этом в условиях стремительно развивающейся цифровизации привычным и доступным источником получения информации стал интернет, отметил он.

«Поэтому предлагаемое упрощение требований — указание источника получения дополнительной информации для потребителя вместо ее дословного перечисления в рекламном сообщении позволит повысить эффективность рекламной коммуникации, так как будет больше пространства и времени для креативной части рекламного сообщения, посвященной непосредственно объекту рекламирования», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он считает правильным предлагаемое ФАС разграничение рекламы и информации.

В свою очередь руководитель Лаборатории рекламного права, сооснователь сообщества «Рекламное право» и WE TALK PRO Ирина Шурмина считает, что актуализация норм закона о рекламе необходима в связи с развитием технологий, появлением новых форматов продвижения товаров и услуг.

«Кроме того, вступление в силу требований о маркировке интернет-рекламы дополнительно подсветило актуальность проблемы разграничения рекламы и информации», — пояснила она.

Двигаться к торговле: ФАС предлагает смягчить наказания за нарушение закона о рекламе
На кого будут распространяться новые меры и чем хотят заменить штрафы

Ранее в этот день сообщалось, что ФАС предлагает смягчить наказания за нарушение закона о рекламе: вместо штрафных санкций виновным будут выписывать предупреждение. В том числе к таким нарушениям относятся отсутствие возрастных ограничений, пометок о вреде алкогольной продукции, противопоказаний у лекарств.

Также служба считает, что на законодательном уровне необходимо уточнить, какая информация не относится к рекламе. Как объяснили в ФАС, «согласно разработанному законопроекту, рекламой не будут признаваться опросы общественного мнения и упоминания о товаре, его изготовителе или продавце, которые сами по себе не являются сведениями рекламного характера и органично интегрированы в произведения науки, литературы, искусства или в иной результат интеллектуальной деятельности». При этом предлагается не признавать рекламой в интернете справочные данные о деятельности компаний, товарах и услугах, размещаемые на официальных сайтах организаций и продавцов.

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