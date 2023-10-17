Жителей Забайкальского края предупредили об ухудшении погоды

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки на территории Забайкальского края. Скорость ветра увеличится до 20 м/с.

По данным ChitaMedia, 18 октября в регионе ожидаются дожди. Местами выпадет мокрый снег. В случае нештатных ситуаций жителям Забайкалья рекомендовано обращаться по телефонам 112 или 101.

Несмотря на обильные осадки, в регионе сохраняется риск возникновения природных пожаров. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Ранее синоптики спрогнозировали завершение бархатного сезона на курортах Черного моря. С 17 октября температура воздуха не будет превышать +20 градусов.