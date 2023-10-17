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«Лента» купила одну из крупнейших сетей «магазинов у дома» в России «Монетка»

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Российская сеть розничных супермаркетов «Лента» купила одну из крупнейших в стране сетей «магазинов у дома» «Монетка». Об этом 17 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов назвал сделку важным стратегическим шагом на пути к лидерству холдинга в динамично развивающемся сегменте российского продуктового ритейла.

На данный момент под управлением материнской компании «Монетки» «РМ Групп» находятся 2120 магазинов, сосредоточенных преимущественно в Западной Сибири и на Урале. Сеть входит в число десяти крупнейших на территории РФ, ее выручка в прошлом году составила 177,8 млрд рублей. В сделку также вошли пять крупных распределительных центров и более 560 грузовых автомобилей.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) согласовала сделку, выдав при этом предписание об осуществлении действий для сохранения конкуренции. В течение года «Лента» будет выполнять социальные обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые торговые позиции на территории Ханты-Мансийска.

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По мнению управляющего директора Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олега Войцеховского, покупка «Монетки» «Лентой» может увеличить рыночную долю и присутствие последней на Урале и в Сибири. Для «Монетки» это может предоставить доступ к ресурсам и опыту крупного ритейлера, что поможет ей развиваться более эффективно, рассказал он «Известиям».

При этом данная сделка может усилить конкуренцию и привести к изменению ассортимента, цен и качества товаров для покупателей, отметил Войцеховский. По его словам, для поставщиков, возможно, потребуется пересмотр условий сотрудничества, а в целом сделка способна оказать влияние на региональную экономику.

Объединение экономичных супермаркетов под федеральными сетями эксперт назвал неизбежным. По его словам, данная тенденция позволит магазинам выжить в условиях постоянных экономических вызовов.

Ранее, 9 августа, ФАС РФ направила в свои территориальные органы поручение об усилении контроля за торговыми сетями в регионах. В ведомстве сообщили о результатах анализа, согласно которым доминирующее положение на рынке продовольственного ритейла занимает минимальное количество сетей. Помимо этого сообщалось о выявлении торговых сетей, за которыми необходимо усилить контроль. При этом в службе отметили сохранение конкуренции в сфере ритейла при развитии новых форм торговли.

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