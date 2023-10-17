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«Известия» показали подготовку места проведения встречи Путина и Си Цзиньпина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники китайской государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине завершают подготовку к переговорам президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Как следует из видеокадров, сотрудники службы безопасности проверяют всех лиц, прибывающих в резиденцию. Проверку гостей осуществляют девушки.

«Досмотром здесь занимаются девушки, это их обязанность», — отметил корреспондент.

Синеок добавил, что часть резиденции, где пройдут переговоры, специально украшена к приему российского лидера. На входе в помещение стоят несколько матрешек в русском стиле, а также матрешки с изображением панд.

Как ранее во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае, на переговорах лидеров состоится детальный обмен мнениями и сверка часов.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, в свою очередь, сообщила, что главы государств в ходе встречи «проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим общий интерес».

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В настоящее время Путин находится в Пекине с двухдневным визитом. Президент 1 октября выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» поспособствуют дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

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