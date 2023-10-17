Мэр Омска призвал меценатов благоустроить озеро Кирпичка

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о поиске меценатов, которые готовы обновить территорию на озере Кирпичка в областном центре. Попытки превратить локацию вокруг водема в уютный уголок уже предпринимались, но результат не порадовал горожан, написал градоначальник в своем Telegram-канале.

«Далее обсудим с жителями, что они хотят или не хотят видеть вокруг озера. И самое сложное — предстоит определить источник финансирования. Приглашаем меценатов, готовых поучаствовать в процессе», — сказал Шелест, его цитату приводит ИА «Омскрегион».

На прошедших выходных по инициативе омских отделений Всероссийского центра национальной строительной политики, Российского экологического общества и кафедры «Техносферная и экологическая безопасность» СибАДИ на озере прошел субботник. Активисты очистили от мусора берег Кирпички, также были взяты пробы воды, чтобы определить ее состояние.

Ранее в октябре сообщалось, что в Омске ликвидировали компанию «Стрит Фуд», которая владела товарным знаком «Шаурмафия». Собственник сети заведений общественного питания работал более семи лет