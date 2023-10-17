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Депутата сельсовета в Крыму заподозрили в вымогательстве в крупном размере

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В Крыму возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере в отношении депутата Нижнегорского сельского поселения и индивидуального предпринимателя из этого же района. Об этом сообщает ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, мужчины потребовали от жителя Нижнегорского района продать им два участка в Митрофановском сельском поселении, которые тот приобрел у брата предпринимателя. Цену они предложили заниженную, а с целью вымогательства разместили в соцсетях видеоролики, касающиеся нового собственника и его родственников, с ложными порочащими сведениями.

Депутату и предпринимателю предъявлено обвинение по п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». По местам их жительства прошли обыски.

«В соответствии со ст. 447 УПК РФ депутаты относятся к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, в связи с чем уголовное дело возбуждалось лично руководителем ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Крыминформ», обвиняемые признали свою вину в полном объеме и сотрудничают со следствием. В связи с этим в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются другие возможные факты противоправных деяний, совершенные депутатом и его сообщником.

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