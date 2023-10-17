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Марочко сообщил о ротации ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ проводят ротацию на краснолиманском направлении
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) понесли большие потери в личном составе, на краснолиманском направлении отмечена ротация противника. Об этом 17 октября заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«С целью восстановления боеспособности в районы населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков, и вывод «потрепанных» подразделений», — написал он в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, что у Серебрянского лесничества на украинские позиции зашли боевики штурмовой группы «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По его словам, они вернулись с полигона, принадлежащих НАТО.

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Ранее в этот день Марочко также отметил увеличение количества женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что их соотношение достигает практически 20%, они служат в различных должностях рядового и командного звена.

Накануне, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, ВСУ так и не достигли успехов.

До этого, 14 октября, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации солдат. Он указал, что войска Украины не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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