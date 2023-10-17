В Бурятии задержали бизнесмена за хищение из бюджета 35 млн рублей

Местный предприниматель задержан в Бурятии за кражу 35 млн рублей, которые были выделены из бюджета РФ на строительство в регионе школы. Об этом 17 октября сообщил источник «Известий», предоставив кадры с места.

«13 октября в отношении бизнесмена было возбуждено дело по статье «Мошенничество», и он был задержан», — сообщил источник.

По его информации, задержанным является руководитель компании «Витим» Солбон Дашицыренов. Данная компания в октября прошлого года получила государственный контракт на строительство школы на 450 мест в поселке Сосново-Озерское.

В сентябре 2023 года контракт был расторгнут из-за срыва организацией сроков строительства и несоответствия уже возведенной части нормам, уточнил собеседник. По его словам, в школе был заложен более дешевый и непрочный бетон, а здание в целом оказалось опасным для учеников.

При этом источник уточняет, что в целях получения бюджетных средств бизнесмен подделывал документацию с результатами выполненных работ. Впоследствии также выяснилось, что Дашицыренов являлся лишь номинальным директором компании, тогда как владелец и выгодоприобретателем оказался сын экс-председателя бурятского парламента Цырена Доржиева Тушин Доржиев.

Ранее Тушин был приговорен к шести годам условно по уголовной статье «Грабеж в особо крупном размере». По предварительным данным, сейчас он скрывается в Корее. По данным источника, в данный момент продолжается расследование уголовного дела.

Ранее, 2 октября, сообщалось о задержании мэра дагестанского города Кизилюрт Магомеда Магомедова, связанного с предполагаемыми хищениями бюджетных средств в 2012–2021 годах.

30 сентября мэр Печоры Валерий Серов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, сумма полученной мэром взятки составила 4 млн рублей.