Три человека погибли в ДТП на трассе в Забайкалье

Три человека получили смертельные травмы при столкновении двух иномарок в Забайкальском крае. По факту аварии проводится проверка.

ДТП зарегистрировано днем 16 октября на 597-м км трассы Чита — Хабаровск на территории Могочинского района. По данным ИА ChitaMedia, столкнулись машины Mazda Capella и Renault Duster. Вторую иномарку бросило на барьерное ограждение.

Оба автомобиля получили серьезные технические повреждения. Оба водителя, а также пассажир Mazda скончались на месте происшествия.

Еще одна авария на федеральной трассе произошла в ночь на 17 октября в Чернышевском районе. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где машина перевернулась. Два человека погибли, еще один госпитализирован.