В Екатеринбурге студент-повар едва не зарезал своего однокурсника

Студент-повар колледжа в Екатеринбурге едва не зарезал своего однокурсника из-за неприязни на почве кулинарных успехов последнего. Дебошира успели скрутить, сообщает во вторник, 17 октября, ИА «Ура.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, студент набросился с ножом на другого учащегося. Парня бесило, что коллега готовит лучше него. Однако хулиган не сумел реализовать замысел: его остановили и отобрали нож.

Злоумышленником оказался 18-летний молодой человек. Его увезли в больницу из-за неадекватного поведения, добавили в пресс-службе управления МВД по Екатеринбурге. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 16 октября.