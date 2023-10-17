Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали на Камчатке

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5 у берегов Камчатского края. Местные жители ощутили подземные толчки.

Землетрясение произошло вечером 16 октября. Эпицентр находился в 126 км к востоку от Петропавловска-Камчатского и залегал на глубине 58,7 км. В населенных пунктах землетрясение ощущалось на 3 балла.

На утро 17 октября Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления по Камчатскому краю зарегистрировал информацию о выпадении вулканического пепла в поселке Ключи. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia. Выброс пепла произошел на вулкане Ключевском 16 октября.

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали 17 октября на юге Ирана. Очаг залегал на глубине 10 км в 61,5 км к северу от города Бендер-Аббас. Информация о разрушениях не поступала.