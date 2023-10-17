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Шекель подешевел к доллару до минимума с 2015 года

FOREX: курс шекеля на торгах биржи составил выше 4 за доллар
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Фото: Global Look Press/Schoening/http://imagebroker.com/#/search/
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Курс американского доллара к израильскому шекелю на фоне геополитической ситуации составляет выше четырех шекелей, что является самым высоким значением за восемь с половиной лет. Об этом 17 октября свидетельствуют данные торгов на международном рынке FOREX.

По данным на 8:40 мск, курс доллара к шекелю снижался на 0,24%, до 4,0102 шекеля за доллар, с уровня прошлого закрытия в 4,0199 шекеля. Выше четырех шекелей курс поднялся впервые с апреля 2015 года. Накануне максимальный уровень израильской валюты составлял 4,0266 шекеля.

С начала октября шекель подешевел к доллару на более чем 5%.

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Ранее, 9 октября, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал «Известиям», что палестино-израильский конфликт повлиял на курс турецкой лиры. Стоимость турецкой лиры к доллару в этот день обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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