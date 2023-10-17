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Песков назвал абсурдной враждебную позицию Польши по отношению к РФ

Песков: поляки занимают враждебную РФ позицию, это абсурдно
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Враждебная позиция Польши по отношению к России абсурдна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 17 октября, на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

«Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг другу, причем не по нашей вине», — сказал официальный представитель Кремля.

Тем не менее, по его словам, факт остается фактом — Варшава занимает враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются РФ.

«Поляки нас не любят, они с нами не дружат, и они занимают весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится», — отметил Песков.

По его мнению, шансов на нормализацию отношений России и Польши в настоящий момент не наблюдается.

«Если честно, пока, наверное, вряд ли, потому что сейчас в польском истеблишменте, наверное, нет никаких сегментов, которые бы <...> намекали на необходимость восстановления отношений с Россией», — указал пресс-секретарь президента РФ.

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24 сентября колумнист польского издания Myśl Polska Богдан Куляс отметил, что ненависть к России ничего не дает Польше, а только выходит боком. По его словам, политика Варшавы сейчас заключается в стремлении доказать безграничную ненависть к России и глубочайшую любовь к США с Украиной. Журналистотметил, что благодаря антироссийской пропаганде жители Польши «больше всех в мире ненавидят Россию», и это чувство у поляков выражено гораздо сильнее, чем любовь к своей стране.

Подобную мысль высказал месяцем ранее обозреватель Myśl Polska Станислав Белень. Он указал на то, что ненависть к России привели Польшу к отчаянному положению. Белень отметил, что Польша испытывает наиболее сильную ненависть к России, нежели все остальные страны Европы.

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