Названа предварительная причина смерти заслуженного артиста РФ Готгельфа

Острая сердечная недостаточность могла послужить причиной смерти заслуженного артиста РФ, виолончелиста Александра Готгельфа. Об этом 17 октября сообщил источник «Известий».

По его информации, труп музыканта обнаружили накануне в одной из аудиторий Государственного музыкально-педагогического института, где преподавал Готгельф. На теле не было найдено видимых телесных повреждений.

О смерти артиста стало известно 16 октября. Он скончался на 75-м году жизни.

Александр Готгельф родился в 1948 году, окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, учился у профессора Армена Георгиана. В Российском национальном оркестре Готгельф работал с момента его основания в 1990 году, выступал в качестве концертмейстера группы виолончелей.

В разные годы творческими партнерами Готгельфа были такие известные культурные деятели, как Игорь Ойстрах, Михаил Плетнев, Наталия Шаховская.