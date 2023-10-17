Челябинец продал украденную оградку с могилы вместо новой

Мастер по изготовлению оградок для могил украл уже готовую ограду с чужой могилы в Увельском районе Челябинской области. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По информации правоохранителей, молодому человеку поступил заказ на изготовление очередной ограды. Однако вместо этого он разобрал уже готовую с чужого захоронения и продал ее под видом новой. Похищенное вернули на место.

Как отмечает ИА «Ура.ру», несмотря на юный возраст, задержанный был неоднократно судим. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее в октябре сообщалось, что несколько жителей Ставрополя будут судить за попытку продажи муниципалитету земли сельхозназначения под видом участка для кладбища.