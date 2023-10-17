В Китае заинтересовались опытом ДОМ.РФ по развитию городов

В Китае заинтересовались образовательными программами ДОМ.РФ, инструментами развития жилищной сферы и улучшения качества городской среды. Об этом рассказал заместитель гендиректора госкомпании Денис Филиппов по итогам поездки участников образовательной программы Архитекторы.рф в КНР.

В рамках международного модуля образовательной программы 105 финалистов пятого потока из разных регионов России познакомились со знаковыми проектами в Шанхае и Ханчжоу и пообщались с ведущими китайскими архитекторами. В Шанхае урбанисты изучали темы редевелопмента и эко-реабилитации, они посетили площадку «1000 деревьев» на месте бывшей индустриальной зоны, а также парк «Хоутан». Кроме того, архитекторы побывали в кампусе Китайской академии искусств, спроектированной лауреатом Притцкеровской премии Ван Шу.



«Поездка наших архитекторов в Китай — уникальное по масштабу событие, в общей сложности оно вместило в себя 45 мероприятий. Коллеги проявили живой интерес к работе ДОМ.РФ», — отметил Филиппов. Он выразил уверенность в том, что «обмен опытом между профессионалами в области развития городов продолжится и будет способствовать решению схожих для двух стран градостроительных задач». «Еще один итог визита — планы представителей Китая запустить аналогичную Архитекторам.рф программу», — добавил замглавы ДОМ.РФ.



Во время поездки выпускники программы Архитекторы.рф. провели девять исследовательских экскурсий и лекций, в частности, о нелинейной архитектуре Китая и архитектурных хрониках Ханчжоу.

Программа Архитекторы.рф, которая реализуется с 2018 года, включает офлайн-программу, краткосрочные просветительские программы в регионах «Городские практики», бесплатные онлайн-курсы. Цель программы — подготовить профессионалов в области формирования комфортной городской среды.