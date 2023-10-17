Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы ликвидирован
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

В Китае заинтересовались опытом ДОМ.РФ по развитию городов

0
Фото: пресс-служба программы Архитекторы.рф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Китае заинтересовались образовательными программами ДОМ.РФ, инструментами развития жилищной сферы и улучшения качества городской среды. Об этом рассказал заместитель гендиректора госкомпании Денис Филиппов по итогам поездки участников образовательной программы Архитекторы.рф в КНР.

В рамках международного модуля образовательной программы 105 финалистов пятого потока из разных регионов России познакомились со знаковыми проектами в Шанхае и Ханчжоу и пообщались с ведущими китайскими архитекторами. В Шанхае урбанисты изучали темы редевелопмента и эко-реабилитации, они посетили площадку «1000 деревьев» на месте бывшей индустриальной зоны, а также парк «Хоутан». Кроме того, архитекторы побывали в кампусе Китайской академии искусств, спроектированной лауреатом Притцкеровской премии Ван Шу.


«Поездка наших архитекторов в Китай — уникальное по масштабу событие, в общей сложности оно вместило в себя 45 мероприятий. Коллеги проявили живой интерес к работе ДОМ.РФ», — отметил Филиппов. Он выразил уверенность в том, что «обмен опытом между профессионалами в области развития городов продолжится и будет способствовать решению схожих для двух стран градостроительных задач». «Еще один итог визита — планы представителей Китая запустить аналогичную Архитекторам.рф программу», — добавил замглавы ДОМ.РФ.


Во время поездки выпускники программы Архитекторы.рф. провели девять исследовательских экскурсий и лекций, в частности, о нелинейной архитектуре Китая и архитектурных хрониках Ханчжоу.

Программа Архитекторы.рф, которая реализуется с 2018 года, включает офлайн-программу, краткосрочные просветительские программы в регионах «Городские практики», бесплатные онлайн-курсы. Цель программы — подготовить профессионалов в области формирования комфортной городской среды.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023