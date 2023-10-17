Песков назвал бездоказательными заявления о поставках РФ вооружений из КНДР

Заявления британской разведки о якобы поставках РФ вооружений из КНДР бездоказательны и не основаны ни на чем. Об этом 17 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств», — сказал он журналистам на полях проходящего в Китае форума «Один пояс — один путь».

По его словам, во время контактов президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чем Ыном на космодроме Восточный в сентябре это было одной из главных тем.

Россия всегда отвечала на подобные выпады, что Северная Корея является ее ближайшим соседом, с которым РФ будет продолжать выстраивать взаимовыгодные и уважительные отношения во всех областях, отметил Песков. Он также подчеркнул, что подобные действия являются суверенным правом России, и в них никто не имеет права вмешиваться.

Ранее, 1 октября, заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон заявил, что враждебность Вашингтона по отношению к дружественным отношениям между КНДР и Россией перешла «красную черту». Отношения Москвы и Пхеньяна замминистра назвал надежным оплотом и стратегическим опорным пунктом защиты мира, сдерживающим «произвол и своеволие, военную угрозу и вмешательство империалистов».

14 сентября, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су выразил беспокойство из-за потенциального сотрудничества КНДР и России в военной сфере. Днем позже, 15 сентября глава южнокорейского МИД Пак Чин заявил, что республика не исключает введения односторонних санкций против РФ и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном.

5 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег Пхеньян от поставок оружия Москве. В этой связи он заявил, что поставки оружия никак не отразятся на Северной Корее, однако страна «заплатит за это» в формате международного сообщества.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.