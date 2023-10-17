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Два природных пожара локализовали за сутки в Амурской области

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За минувшие сутки в Амурской области удалось локализовать два природных пожара. Тушение осложняется порывистым ветром.

По данным Амурской службы новостей, огонь охватил площадь 26 га в Архаринском и Бурейском районах. В тушении задействовали около 50 человек, в их числе парашютисты, десантники авиабазы, сотрудники лесхоза и группы оперативного реагирования пожарных.

В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности отмечают, что в регионе продолжается пожароопасный сезон. Угрозы для населенных пунктов нет.

Ранее сообщалось, что для арендаторов лесных участков будет введена административная ответственность за бездействие при тушении лесных пожаров. Штраф будет достигать 250 тыс. рублей.

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