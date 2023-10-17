Песков прокомментировал заявления Байдена о планах «подавить Россию»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября прокомментировал заявления американского лидера Джо Байдена, заявившего о целях «подавить Россию» в случае переизбрания на пост.

Он указал, что это не новая идея, все хотят подавлять РФ и ее президента Владимира Путина.

«И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем это нужно. Они с трудом могут объяснить, результативность своих усилий в этом направлении до сих пор», — заявил он журналистам на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае.

По словам Пескова, рано или поздно Байдену и европейским лидерам придется это объяснять своим налогоплательщикам, потому как они выбрасывают деньги впустую. Он подчеркнул, что у них ничего не получается и в будущем тоже.

Накануне, Байден в интервью телеканалу CBS News заявил, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По его словам, он сможет объединить Европу для этого.

Комментируя это, экс-президент США, кандидат на пост главы Белого дома на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп назвал интервью Байдена шуткой. Он отметил, что его «вели» на протяжении всей беседы, как потерявшегося ребенка. Вместе с тем Трамп также напомнил, что считает Байдена самым коррумпированным и некомпетентным президентом в истории Соединенных Штатов.

Кроме того, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в разговоре с «Известиями» отметил, что заявление президента США о намерении «подавить Россию» является желанием тщеславно преподнести свою персону в преддверии выборов. По его словам, Байден озвучивает амбициозные, но далекие от реальности планы в надежде на то, что ему вновь удастся занять кресло американского лидера на фоне стремительно упавшего рейтинга и большого количества провалов.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки назначены на 5 ноября 2024 года.