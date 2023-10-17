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В Крыму задержали собиравшего для СБУ информацию украинского агента

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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В Крыму задержали россиянина, собиравшего данные для Службы безопасности Украины (СБУ) и создававшего тайники с боеприпасами. Об этом 17 октября сообщает ФСБ РФ.

Ведомством установлено, что житель Бахчисарайского района 1975 года рождения инициировал сотрудничество с СБУ. Он передавал представителю украинской спецслужбы сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке в регионе.

«Мужчина занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона. При конспиративном изъятии из тайника пакета со взрывным устройством агент украинских спецслужб был задержан сотрудниками ФСБ», — сказано в сообщении спецслужбы.

В отношении крымчанина возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ) и незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

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Накануне, 16 октября, ФСБ сообщила о задержании 20-летнего жителя Курганской области, который сотрудничал с украинской организацией, запрещенной в РФ. Он собирал сведения о расположении подразделений службы пограничных войск и воинских частей, а потом передавал их этой организации.

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