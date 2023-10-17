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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне и Одессе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В подконтрольном Киеву Херсоне и Одессе прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» во вторник, 17 октября.

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в Telegram-канале газеты.

Кроме того, издание ночью также заявляло о взрывах в Одессе. Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также включали сирены в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

В Минобороны России эту информацию на данный момент не комментировали.

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Накануне, 16 октября, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Никополе получил повреждения объект инфраструктуры. Ночью в тот день сообщалось, что на Украине прозвучали взрывы в городах Кропивницкий (бывший Кировоград) и Миргород Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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