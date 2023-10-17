Российская ПВО перехватила украинские ракеты в Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, перехватили в ночь на вторник ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бердянске Запорожской области. Об этом 17 октября сообщили в оперативных службах региона.

«В 02:30 мск в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, успешно отработала система ПВО ВС РФ», — рассказали журналистам.

При этом сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении средствами ПВО трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 14 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила над Курском и Курским районом 12 украинских беспилотников. По его данным, никто из жителей не пострадал.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.