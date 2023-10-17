Депутат Хамзаев заявил о необходимости проверки Чубайса на вывод капитала из РФ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить бывшего руководителя АО «Роснано» и РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса на возможный вывод капитала из РФ. Мнением он поделился во вторник, 17 октября.

Хамзаев отметил, что собирается отправить соответствующие запросы в Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) РФ.

«Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля», — заявил депутат в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что в его понимании «поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», пишет «Газета.Ru».

Хамзаев задался вопросом, откуда у Чубайса «финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь», и в этой связи указал на необходимость осуществить в отношении него проверки.

«Считаю, что помимо проверки «Роснано» нужно тщательно проверить его работу в РАО «ЕЭС России», возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками», — сказал парламентарий.

3 октября стало известно, что «Роснано» не может до конца года погасить долги собственными средствами. В отчете, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, указано, что компания отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества согласно терминологии 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2023 года насчитывал 95,6 млрд рублей. На 31 декабря 2022 года эта сумма составляла 90,8 млрд рублей.

Комментируя данную информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что правительство РФ изучает финансовую ситуацию в АО «Роснано». Он заявил, что принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации.

До этого, в сентябре, президент РФ Владимир Путин не исключил связь отъезда Анатолия Чубайса из РФ с финансовой дырой в «Роснано». На эту тему он высказался на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).