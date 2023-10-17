Паромы на маршруте Якутск — Нижний Бестях прекратят работу 25 октября

В Якутии 25 октября планируют закрыть паромную переправу на маршруте Якутск — Нижний Бестях. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Дата является предварительной и выбрана с учетом прогноза погодных условий. На текущий момент на переправе курсируют 13 судов. Переправа работает с 5:00 до 0:00.

По данным гидрологов Гидрометцентра республики, образование льда на участке Покровск — Якутск начнется 20–22 октября, что позже нормы на 5–7 дней. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. На реке Алдан ледообразование начнется 19–20 октября.

На Камчатке сроки окончания навигации установлены постановлением главы регионального правительства. Выход маломерных судов в Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах будет запрещен с 18 октября.