В Крыму за ночь обезвредили восемь украинских беспилотников

В Крыму за ночь средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) были подавлены и сбиты восемь украинских беспилотников. Об этом 17 октября рассказал глава региона Сергей Аксенов.

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также поблагодарил российских военных за работу и призвал доверять только официальным источникам информации.

Накануне, 16 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили три беспилотника над регионом. Аппараты были уничтожены в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Вооруженные силы Украины продолжают пытаться наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля прошлого года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.