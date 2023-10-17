Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы ликвидирован
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом
Мир
В ОАЭ разочаровались результатами голосования СБ ООН по резолюции РФ
Армия
Десантники-штурмовики зачистили опорпункт ВСУ и взяли трех пленных
Мир
Глава МИД Украины заявил о десятках готовых производить с Украиной оружие компаний
Мир
Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году
Мир
Кабмин Таиланда утвердил даты безвизового въезда россиян до 90 дней
Сюжет:

В Крыму за ночь обезвредили восемь украинских беспилотников

0
Фото: РИА Новости/Владислав Белогруд
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму за ночь средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) были подавлены и сбиты восемь украинских беспилотников. Об этом 17 октября рассказал глава региона Сергей Аксенов.

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также поблагодарил российских военных за работу и призвал доверять только официальным источникам информации.

«ПВО работает хорошо — мы ей доверяем»
Спецрепортаж «Известий» — о том, как год спустя после воссоединения с Россией недалеко от линии боевого соприкосновения в ЛНР живут люди

Накануне, 16 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили три беспилотника над регионом. Аппараты были уничтожены в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Вооруженные силы Украины продолжают пытаться наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля прошлого года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023