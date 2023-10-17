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Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара США к рублю 17 октября снизился на 16,25 коп., до 97,24 рубля на старте торгов Московской биржи.

Также незначительно вырос курс китайского юаня, новое значение которого составило 13,301 рубля, отмечает «Газета.ru». Сделок по евро не было.

В прошлую пятницу, 13 октября, аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал курс доллара на неделе с 16 по 22 октября в диапазоне 95–99 рублей, назвав введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами фактором в пользу укрепления рубля.

При этом директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты частью российских экспортеров доллар в течение полугода может упасть до 80–85 рублей.

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12 октября рубль заметно укрепился на старте торгов, отыгрывая введение на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки. По итогам первой минуты торгов курс американского доллара упал до 96,59 рубля, юань упал до 13,212 рубля. Кроме того, впервые с 29 сентября курс евро на Мосбирже к 7:01 мск опустился ниже 103 рублей.

Этому предшествовало подписание накануне президентом России Владимиром Путиным указа о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Указом был определен конкретный перечень экспортеров из 43 групп компаний, в отношении которых введены перечисленные меры.

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