Маск восклицательным знаком отреагировал на пост в соцсети X о помощи Украине

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на обсуждение в соцсети X заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может одновременно оказывать помощь участникам двух вооруженных конфликтов, подразумевая поддержку Израиля и Украины.

Это заявление главы американского минфина вызвало бурную реакцию пользователей соцсети X, отмечает «Газета.Ru».

Один из них в этой связи отметил рост государственного долга Соединенных Штатов Америки из-за зарубежных неурядиц, в которые оказался втянут Вашингтон.

Маск в ответ на мнение этого пользователя поставил восклицательный знак.

15 октября американский президент Джо Байден также заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность». В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Между тем бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в свою очередь 13 октября высказал мнение, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он считает, что произраильское лобби в Соединенных Штатах сильнее, чем проукраинское, поэтому Тель-Авив получит поставки в приоритетном порядке. По мнению Джонсона, Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено.