Артиллерийское подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении получило 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи. Об этом рассказал 17 октября подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В район населенного пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с боекомплектом к 152-миллиметровым орудиям с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации», — цитирует Марочко «РИА Новости».

Офицер предположил, что данные боеприпасы были собраны после того, как российские военные поразили один из складов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее, 15 октября, немецкий журналист Bild Юлиан Репке отметил, что военная техника, поставленная Западом Украине, не приносит никаких успехов ВСУ, поскольку успешно уничтожается российской армией.

Тогда же NYT заявила, что Запад достиг пика своих возможностей по поддержке Украины. Поставки вооружения Киеву больше не будут такими же активными, как раньше.

За день до этого, 14 октября, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что ВСУ понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой», однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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