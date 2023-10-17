Бывший протодиакон РПЦ Кураев сообщил о скором отъезде из России

Бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом, намерен уехать из России в Чехию. Как сообщил Кураев 16 октября, до отъезда ему еще будет необходимо завершить свои дела в Москве, но решение уже принято.

«Действительно, я покидаю Россию. Пока я здесь, но скоро уезжаю в Прагу. <…> Принял такое решение — уезжать. Теперь надо решать, как это реализовать. Сейчас вопрос, как, условно говоря, ампутироваться, ведь я здесь вырос, живу», — цитирует его «РИА Новости».

Выбор в пользу Чехии был сделан, так как в Праге прошло детство бывшего протодиакона. Он отметил, что многие из доводов, почему он решил туда вернуться, не имеют никакого отношения к политике.

«До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни. Там еще есть даже одноклассники по школе. На имя одного из них уже куплен скутер для меня», — написал он в своем Telegram-канале.

В Праге лишенный сана в РФ священник, по его словам, не намерен сидеть сложа руки.

«А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции, так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная», — указал он.

Андрей Кураев был лишен священного сана протодиакона 28 апреля. Патриарх Кирилл подчеркнул, что прошло более чем два года с момента, как епархиальный суд Москвы принял решение лишить Кураева сана, однако на издание соответствующего указа был наложен мораторий, чтобы дать протодиакону время переосмыслить свою позицию и «возвратиться на путь Церкви».

В 2020 году епархиальный церковный суд Москвы признал протодиакона Кураева подлежащим извержению из сана. До этого патриарх Кирилл запретил Кураеву в священнослужении. Причиной такого решения стали нелестные высказывания протодиакона о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине, который скончался 21 апреля. Он вызвал возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви. Запрет, согласно указу главы РПЦ, должен был действовать до рассмотрения дела Кураева епархиальным церковным судом.

Помимо высказываний протодиакона в адрес покойного Агейкина суд рассмотрел и другие его заявления, найдя в них «признаки хулы на Церковь». Сообщалось, что Кураева четыре раза вызывали в церковный суд, однако протодиакон каждый раз отказывался прибыть на слушания, и только один из его отказов был расценен как уважительный. После неудавшихся попыток суд решил рассмотреть дело в заочном порядке.