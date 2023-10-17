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Боец Калинин назвал фаворита боя Рябого и Емельяненко

Боец Калинин признался, что будет болеть за Рябого в бою с Емельяненко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец смешанного стиля Сергей Кратос Калинин во вторник, 17 октября, рассказал «Известиям», что в поединке Юрия Рябого против Ивана Емельяненко будет болеть за первого.

«Рябого я лично хорошо знаю, хороший парень, мы с ним пересекались не раз. Только положительные эмоции», — сказал он. Боец также заключил, что Ивану Емельяненко будет «очень тяжело по жизни», потому что у него два «очень крутых брата».

«Это определенный груз, ответственность для него. Он должен доказать, что достоин братьев. Это вызывает лично у меня уважение», — поделился Калинин.

Главным боем турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 27 октября, станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою встретятся представитель поп-ММА Чурчаев и серебряный призер Кубка мира Галимов. Кроме того, зрители увидят схватку между профессиональным бойцом ММА Ильясом Якубовым и чемпионом M-1 Вячеславом Василевским.

Ранее, 16 октября, Калинин назвал Романкевича сложным соперником для Дацика. Боец напомнил, что кикбоксер хорошо двигается и очень легкий, что доставит его сопернику трудности.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.

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