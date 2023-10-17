Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк

Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали военные объекты террористических организаций ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена на территории РФ). Нападение произошло в ночь на 17 октября, об этом сообщили в официальном Telegram-канале израильской армии.

Под огнем оказалась штаб-квартира ХАМАС, убит один из боевиков. Также силами ЦАХАЛ был нанесен удар по банку, через который ХАМАС спонсировало террористическую деятельность на территории сектора Газа.

«За последние несколько дней корабли ВМС ЦАХАЛ применили высокоточные боеприпасы, поражая объекты террористической организации «ХАМАС», в том числе оперативный штаб в центре города Газа и склады боеприпасов», — дополнили в Telegram-канале.

Ранее в этот же день ЦАХАЛ нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» в Ливане. По словам представителей израильской армии, такие действия стали ответом на нападение представителей движения на территорию Израиля.

Перед этим, 16 октября, представители «Хезболлы» заявили о нападении на израильские военные посты вдоль границы. По информации группировки, атаковано было пять объектов.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.