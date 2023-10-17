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Прокуратура организовала проверку после смертельного пожара в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности управляющей компании после пожара в многоквартирном доме в ночь на 17 октября. Огонь охватил две квартиры, один человек погиб, пытаясь спастись из полыхающего жилья.

«Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим в многоквартирном жилом доме № 62 по ул. Начдива Онуфриева. Установлено, что возгорание началось в 4:14 мин. ночью 17 октября на восьмом этаже 12-этажного многоквартирного жилого дома. Площадь возгорания — 50 кв. м», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Там добавили, что в результате падения из окна квартиры на восьмом этаже погиб мужчина 1988 года рождения, собственник жилья. Остальные жильцы дома были эвакуированы. Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем (неосторожное курение) и неисправность электротехнического оборудования, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

На место пожара выезжал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Доследственную проверку контролирует региональная прокуратура.

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26 сентября в Екатеринбурге трое рабочих, делавших ремонт труб на улице Бисертской, рядом с домом 135, спасли ночью ребенка из пожара. Они услышали крики о помощи в одной из квартир и пришли на помощь с экскаватором.

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