Прокуратура организовала проверку после смертельного пожара в Екатеринбурге

Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности управляющей компании после пожара в многоквартирном доме в ночь на 17 октября. Огонь охватил две квартиры, один человек погиб, пытаясь спастись из полыхающего жилья.

«Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим в многоквартирном жилом доме № 62 по ул. Начдива Онуфриева. Установлено, что возгорание началось в 4:14 мин. ночью 17 октября на восьмом этаже 12-этажного многоквартирного жилого дома. Площадь возгорания — 50 кв. м», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Там добавили, что в результате падения из окна квартиры на восьмом этаже погиб мужчина 1988 года рождения, собственник жилья. Остальные жильцы дома были эвакуированы. Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем (неосторожное курение) и неисправность электротехнического оборудования, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

На место пожара выезжал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Доследственную проверку контролирует региональная прокуратура.

26 сентября в Екатеринбурге трое рабочих, делавших ремонт труб на улице Бисертской, рядом с домом 135, спасли ночью ребенка из пожара. Они услышали крики о помощи в одной из квартир и пришли на помощь с экскаватором.