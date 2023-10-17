Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Пекине пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику в будущем году. Об этом во вторник, 17 октября, сообщила пресс-служба Токаев.

«Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас, уважаемый председатель Си Цзиньпин, посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году», — приводит слова Токаева сайт пресс-службы.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях.

Си Цзиньпин заявил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана и проводимые Токаевым реформы.

Ранее в этот день Си Цзиньпин отметил важность сотрудничества с Казахстаном для воплощения проектов инициативы «Один пояс ― один путь». Председатель КНР отметил, что динамичное и стабильное развитие отношений между странами благоприятно отразится на регионе.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.