Реклама
Прямой эфир
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом
Мир
В ОАЭ разочаровались результатами голосования СБ ООН по резолюции РФ
Армия
Десантники-штурмовики зачистили опорпункт ВСУ и взяли трех пленных
Мир
Глава МИД Украины заявил о десятках готовых производить с Украиной оружие компаний
Мир
Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году
Мир
Кабмин Таиланда утвердил даты безвизового въезда россиян до 90 дней
Мир
Блинкен сообщил о визите Байдена в Израиль 18 октября
Мир
В Австрии предрекли падение режима Зеленского после поражения ВСУ
Мир
СБ ООН не принял проект резолюции РФ по прекращению огня в Газе и Израиле
Наука и техника
NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и ветре 17 октября

Эксперт рассказал о вредных для смартфонов приложениях

Эксперт Мясоедов: некоторые бесплатные приложения могут иметь скрытые механизмы монетизации
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бесплатные приложения могут включать скрытые механизмы монетизации или производить другую вредоносную деятельность. О том, какие программы стоит удалить со своего смартфона, во вторник, 17 октября, рассказал изданию «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он пояснил, что периодически необходимо удалять все ненужные бесплатные приложения. Тем более, что многие программы вроде сканера QR-кода, фонарика или конвертера изображений чаще всего уже встроены в гаджет. По его словам, при скачивании бесплатного приложения на смартфон пользователь может как незаметно оформить дорогую подписку, так и неосознанно позволить программам-шпионам следить за ним.

«Скачивая бесплатную игру или программу, мы автоматически подписываем пользовательское соглашение. В результате разработчики получают доступ к нашей геолокации, начинают следить за нашими действиями или пытаются незаметно оформить платную подписку», — сказал Мясоедов.

Мясоедов уточнил, что некоторые приложения уже были замечены во вредоносной деятельности. Среди них: Contour Level Wallpaper, Video Maker, Accurate Scanning of QR Code, Anime Live Wallpaper, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti, Solitaire Game, Pedometer, Plus Weather, GIF Camera Editor. Player & iWallpaper, iHealth Step Counter, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Super Wallpapers Flashlight, Beauty Camera Plus, Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader.

Врачебные тайны: хакеры стали охотиться за медицинскими данными
Киберпреступники могут использовать информацию о болезнях для шантажа жертв

Ранее, 9 октября, руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что через скрытые кнопки настройки в телефоне можно отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне. Например, в iPhone по каждому параметру отдельно в меню «Конфиденциальность и безопасность» можно проверить, у каких приложений есть доступ к микрофону, камере и данным. И там же можно полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023