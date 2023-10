Эксперт рассказал о вредных для смартфонов приложениях

Бесплатные приложения могут включать скрытые механизмы монетизации или производить другую вредоносную деятельность. О том, какие программы стоит удалить со своего смартфона, во вторник, 17 октября, рассказал изданию «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он пояснил, что периодически необходимо удалять все ненужные бесплатные приложения. Тем более, что многие программы вроде сканера QR-кода, фонарика или конвертера изображений чаще всего уже встроены в гаджет. По его словам, при скачивании бесплатного приложения на смартфон пользователь может как незаметно оформить дорогую подписку, так и неосознанно позволить программам-шпионам следить за ним.

«Скачивая бесплатную игру или программу, мы автоматически подписываем пользовательское соглашение. В результате разработчики получают доступ к нашей геолокации, начинают следить за нашими действиями или пытаются незаметно оформить платную подписку», — сказал Мясоедов.

Мясоедов уточнил, что некоторые приложения уже были замечены во вредоносной деятельности. Среди них: Contour Level Wallpaper, Video Maker, Accurate Scanning of QR Code, Anime Live Wallpaper, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti, Solitaire Game, Pedometer, Plus Weather, GIF Camera Editor. Player & iWallpaper, iHealth Step Counter, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Super Wallpapers Flashlight, Beauty Camera Plus, Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader.

Ранее, 9 октября, руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что через скрытые кнопки настройки в телефоне можно отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне. Например, в iPhone по каждому параметру отдельно в меню «Конфиденциальность и безопасность» можно проверить, у каких приложений есть доступ к микрофону, камере и данным. И там же можно полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях.