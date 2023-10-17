Реклама
Прямой эфир
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом
Мир
В ОАЭ разочаровались результатами голосования СБ ООН по резолюции РФ
Армия
Десантники-штурмовики зачистили опорпункт ВСУ и взяли трех пленных
Мир
Глава МИД Украины заявил о десятках готовых производить с Украиной оружие компаний
Мир
Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году
Мир
Кабмин Таиланда утвердил даты безвизового въезда россиян до 90 дней
Мир
Блинкен сообщил о визите Байдена в Израиль 18 октября
Мир
В Австрии предрекли падение режима Зеленского после поражения ВСУ
Мир
СБ ООН не принял проект резолюции РФ по прекращению огня в Газе и Израиле
Наука и техника
NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и ветре 17 октября

На востоке Москвы загорелся автосервис

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На востоке Москвы во вторник, 17 октября, загорелся автосервис, площадь возгорания составила 750 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России в Telegram-канале.

На тушение было направлено около 100 человек и 30 единиц спецтехники.

В 05:35 мск пожар был локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее, 15 октября, пожар произошел в автосервисе в Санкт-Петербурге. Огонь охватил здание, расположенное напротив МЧС во Фрунзенском районе города на улице Фучика. В горящем здании находились смазочные материалы, шины, автоэмали, бензин и канистры с топливом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023