На востоке Москвы загорелся автосервис

На востоке Москвы во вторник, 17 октября, загорелся автосервис, площадь возгорания составила 750 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России в Telegram-канале.

На тушение было направлено около 100 человек и 30 единиц спецтехники.

В 05:35 мск пожар был локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее, 15 октября, пожар произошел в автосервисе в Санкт-Петербурге. Огонь охватил здание, расположенное напротив МЧС во Фрунзенском районе города на улице Фучика. В горящем здании находились смазочные материалы, шины, автоэмали, бензин и канистры с топливом.