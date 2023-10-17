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ВС РФ сорвали шесть попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подразделения группировки войск «Центр» сорвали шесть попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении подразделениями войск «Центр», огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества», — передает его слова ТАСС.

Савчук добавил, что ВСУ потеряли около 60 боевиков, а также бронированную машину «Козак» и пикап. Кроме того, бомбардировочная авиация ВС РФ нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе Серебрянки и подавила около 30 вражеских артиллерийских расчетов.

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Ранее, 16 октября, в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили личный состав, опорные и наблюдательные пункты, маршруты ротации бронетехники и кочующие огневые средства ВСУ на краснолиманском направлении. Работа проводилась во взаимодействии с беспилотной авиацией и передовыми разведывательными группами.

В тот же день военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях резко возросли за неделю. Он отметил, что совокупно они превысили потери на донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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