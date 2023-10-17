ВС РФ сорвали шесть попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении
Подразделения группировки войск «Центр» сорвали шесть попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На краснолиманском направлении подразделениями войск «Центр», огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества», — передает его слова ТАСС.
Савчук добавил, что ВСУ потеряли около 60 боевиков, а также бронированную машину «Козак» и пикап. Кроме того, бомбардировочная авиация ВС РФ нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе Серебрянки и подавила около 30 вражеских артиллерийских расчетов.
Ранее, 16 октября, в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили личный состав, опорные и наблюдательные пункты, маршруты ротации бронетехники и кочующие огневые средства ВСУ на краснолиманском направлении. Работа проводилась во взаимодействии с беспилотной авиацией и передовыми разведывательными группами.
В тот же день военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях резко возросли за неделю. Он отметил, что совокупно они превысили потери на донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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