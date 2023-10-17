В МЧС рассказали о поисках пропавшего на Козельском вулкане охотника

Спасатели возобновили поиски пропавшего накануне на Камчатке мужчины. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС России по Камчатскому краю во вторник, 17 октября.

Об исчезновении мужчины стало известно накануне вечером, 16 октября. В МЧС позвонил человек, который рассказал, что он и еще двое мужчин отправились поохотиться на зайцев в районе Козельского вулкана. Они договорились связываться между собой и сообщать о контрольных точках прибытия.

В назначенное время один из охотников не явился к обговоренному месту. Тогда двое мужчин попытались найти пропавшего самостоятельно, однако у них ничего не вышло. Поздно вечером они приняли решение связаться со службой спасения.

«На место поисков были отправлены спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России с кинологическим расчетом, поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД и отряда ЛАРН КГКУ ЦОД. Однако поиски осложнились плотным туманом и слабой видимостью», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Было принято решение свернуть поисковую операцию и вернуться в район пропажи охотника к утру следующего дня. В настоящее время поиски возобновились.

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