В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев

Более чем 1 млн палестинцев вынуждены покинуть свои дома после того, как Израиль начал обстрел сектора Газа. Об этом 16 октября заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, трансляция которого велась на You-Tube канале организации, постпред Палестины Рияд Мансур.

По его словам, жители сектора Газа не могут похоронить своих близких, а число жертв среди палестинцев исчисляется более чем 3 тыс., большинство из которых ― мирные граждане. Мансур подчеркнул, что большая часть погибших ― женщины и дети.

«Более 1 тыс. палестинских детей были убиты. На данный момент уничтожено 47 семей общей численностью 500 человек», ― заявил дипломат.

Совет Безопасности ООН 16 октября не принял проект резолюции РФ по немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Резолюция не набрала необходимых девяти голосов за. Помимо России ее поддержали четыре страны: Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

В проекте резолюции Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий.

Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников. В СБ ООН проект гуманитарной резолюции был направлен 16 октября.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.