В ОАЭ разочаровались результатами голосования СБ ООН по резолюции РФ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) разочарованы тем, что Совет Безопасности (СБ) ООН не поддержал проект ближневосточной резолюции, предложенный Россией. Об этом во вторник, 17 октября, заявила постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

«Проект резолюции, предложенный российской делегацией, отвечает всем гуманитарным потребностям. Именно поэтому ОАЭ проголосовали за него. И именно поэтому мы разочарованы тем, что сегодня он не смог получить поддержку СБ», — цитирует слова дипломата ТАСС.

В проекте резолюции Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

Совет Безопасности ООН 16 октября не принял проект резолюции РФ по немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Резолюция не набрала необходимых девяти голосов за. Помимо России ее поддержали четыре страны: Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. В СБ ООН проект гуманитарной резолюции был направлен 16 октября.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что голосование членов Совета Безопасности ООН относительно проекта резолюции РФ по Ближнему Востоку демонстративно и показательно. Совет, по его словам, в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций, и именно это помешало направить нацеленный на деэскалацию коллективный сигнал.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.