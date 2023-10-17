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Армия Израиля атаковала военную инфраструктуру ливанской «Хезболлы»

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Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные объекты движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале израильской армии в ночь на вторник, 17 октября.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям «Хезболлы» в Ливане. Подробности позже», — написано в сообщении.

Также в ЦАХАЛ заявили, что нападение на «Хезболлу» стало ответом на атаку по территории Израиля накануне, в понедельник, 16 октября.

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Ранее, 16 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские группировки, задействованные в противостоянии с Израилем, готовятся к «упреждающим действиям» в ближайшие часы. Он также рассказал о своей встрече с главой «Хезболлы» Хасаном Насруллой, которая состоялась несколько дней назад.

В тот же день представители «Хезболлы» взяли на себя ответственность за нападение на израильские военные посты вдоль границы. По информации группировки, атаковано было пять объектов.

Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что со стороны Иерусалима последует жесткий ответ на любые враждебные действия «Хезболлы» и Ирана.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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