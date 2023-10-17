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Наука и техника
NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»
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NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»

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Фото: NASA
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Из-за утечки теплоносителя внешнего контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» перенесен запланированный на 19 октября выход в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции (МКС) на неопределенный срок. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Дата выхода в открытый космос была скорректирована, чтобы дать инженерам дополнительное время для завершения анализа утечки теплоносителя, которая произошла 9 октября», — говорится в сообщении.

Управление подчеркнуло, что теплоноситель не токсичен и не опасен для экипажа, а задержка связана с поиском наилучшего решения для сохранения оборудования от попадания вещества во внутренние системы модуля. Задачи, запланированные для этого выхода в открытый космос, не зависят от времени, и корректировка расписания не влияет на работу космической станции, заключили в NASA.

При этом дата другого выхода в открытый космос, запланированного на 30 октября, не изменилась.

19 октября в открытый космос должны были выйти астронавт NASA Лорал О’Хара и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен, на 30 октября запланирован выход в космос О’Хары и еще одного астронавта NASA Жасмин Могбели.

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Ранее, 9 октября, «Роскосмос» сообщил об утечке из внешнего контура радиатора модуля «Наука». В госкорпорации отметили, что экипажу МКС и станции ничего не угрожает. Утечка теплоносителя произошла из резервного контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году.

В декабре 2022 года у пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22» также произошла утечка из внешнего контура радиатора. Тогда сообщалось, что его мог повредить микрометеорит.

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