В Брюсселе болельщики ожидали эвакуации четыре часа после стрельбы в городе

В результате террористического акта в центре Брюсселя, в котором погибли два человека, порядка 35 тыс. футбольных болельщиков ожидали эвакуации со стадиона в течение четырех часов. Об этом 17 октября сообщает телеканал VRT.

По словам журналистов, нападение на шведских болельщиков и матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции произошли практически одновременно, но в разных частях столицы Бельгии.

Было принято решение остановить матч вскоре после его начала. Тем временем нападавший опубликовал в социальных сетях ролик, в котором обещал месть шведам от имени мусульман. Поскольку преступник не был пойман, полиции Брюсселя пришлось сконцентрировать большое количество подкрепления у стадиона, чтобы болельщики могли добраться домой в безопасности.

Эвакуация началась лишь спустя четыре часа, в 23:47 (00:47 мск), она продолжалась в течение получаса.

Два человека в футболках шведской сборной погибли вечером 16 октября в центре Брюсселя в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина. Полиция оцепила район. Стрелявшего до сих пор разыскивают.

По информации СМИ, нападавший якобы распространил видеообращение в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), в котором заявил, что является членом «Исламского государства» (ИГ, запрещенной в РФ террористической организации), и хвастался, что убивал неверующих, чтобы «отомстить за мусульман и религию».

По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе повышен до максимального.

Впоследствии стало известно, что нападение на футбольных фанатов совершил 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., который известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Преступник пока находится на свободе.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо тем же вечером выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону после террористического нападения на шведских граждан в Брюсселе.