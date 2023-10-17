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Этно-группа «Хуун-Хуур-Ту» выступила в Москве перед европейским туром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштерм
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Отмечающий 30 лет коллектив «Хуун-Хуур-Ту», что дословно переводится как «солнечный пропеллер», на этой неделе отправится закрывать юбилейный тур в Европу. До конца года запланированы концерты в Нидерландах, Германии, Ирландии, Испании, Великобритании и Норвегии. 16 октября музыканты выступили в Москве второй раз и второй раз собрали полный зал.

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«У нас сейчас идет юбилейный год и, соответственно, юбилейный тур. В рамках тура у нас запланированы шоу в Европе и Азии. Недавно были в Китае. Это я говорю про 2023 год, но и в следующем у нас планируются выступления в европейских странах — пока ведем переговоры, гастрольный еще пока оформляется. Сложно что-то загадывать», — поделился с «Известиями» один из солистов и по совместительству менеджер коллектива Радик Тюлюш.

По его словам, ансамбль в последние годы наблюдает рост интереса к этнической музыке, особенно в России — «стало гораздо больше поклонников этого жанра, всё больше людей хотят узнать о традиционных инструментах и горловом пении».

«Мы много путешествуем по России. Последние города, в которых мы выступали, — Улан-Удэ, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Екатеринбург, Санкт-Петербург», — добавил артист.

Всего в группе четыре участника — Радик Тюлюш, Алексей Сарыглар, Саян Бапа и Кайгал-оол Ховалыг. Все они профессиональные исполнители горлового пения, иначе говоря, хоомейжи. Всего в Тыве титул народного хоммейжи носят 33 человека, и двое из них состоят в группе «Хуун-Хуур-Ту» — Радик и Кайгал-оол.

«Наша музыка — про вечные ценности. Это про любовь к матери, Родине, семье, детям и природе. Своими песнями мы описываем красоту окружающего мира, которая рождается в любви», — объяснил Радик Тюлюш.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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